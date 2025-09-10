Fransa’da 'Her şeyi bloke et' eylemleri: Çöp bidonları ateşe verildi, yollar kapatıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.09.2025 12:40:00
Dış Haberler Servisi
Fransa’da hükümetin kemer sıkma planlarına tepki olarak başlayan “Her Şeyi Bloke Et” eylemlerinde yollar kapatıldı, çöp bidonları ateşe verildi, polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Başkent Paris’te 132 kişi gözaltına alındı.

Fransa’da hükümetin kemer sıkma planlarına ve siyasi krize tepki gösteren protestocular çarşamba günü ülke genelinde sokaklara çıktı. 

“Her Şeyi Bloke Et” sloganıyla düzenlenen eylemler sırasında yollar kapatıldı, çöp bidonları ateşe verildi, bazı şehirlerde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Eylemler, parlamentonun iki gün önce Başbakan François Bayrou’yu güven oylamasıyla görevden almasının ardından geldi. 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tepkilere rağmen yakın müttefiki Sébastien Lecornu’yu son iki yılda beşinci başbakan olarak atadı. Muhalefet, bu karara sert tepki gösterdi.

PARİS'TE 132 GÖZALTI

Başkent Paris’te öğrenciler liseler önünde barikat kurarak trafiği durdurmaya çalıştı. Çöp bidonları ve çeşitli eşyalarla kurulan barikatlar ateşe verildi. 

Polis, eylemlere müdahale ederek şu ana kadar 132 kişiyi gözaltına aldı. CGT sendikasından Fred isimli bir temsilci, “Sorun bakanlar değil, Macron’un yönetim tarzı. Gitmesi gereken o” dedi.

Batıdaki Nantes kentinde göstericiler lastik ve çöp konteynerleriyle otoyolu kapattı. Polis göz yaşartıcı gaz kullanarak kalabalığı dağıttı. 

Montpellier’de ise kavşaklarda kurulan barikatlar nedeniyle trafik felç oldu; eylemciler “Macron istifa” yazılı pankartlar taşıdı.

80 BİN GÜVENLİK GÜCÜ SOKAKTA

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, ülke genelinde 80 bin güvenlik gücünün konuşlandırıldığını, Paris’te ise bu sayının 6 bin olduğunu açıkladı. Bordeaux ve Toulouse gibi kentlerde de yangın ve barikat girişimleri yaşandı. Tren seferleri geçici olarak aksadı.

“Her Şeyi Bloke Et” hareketi, başlangıçta sağcı gruplarca sosyal medyada örgütlenmiş olsa da zamanla sol ve aşırı sol grupların desteğini aldı.

Uzmanlar, bu hareketin 2018’de akaryakıt zamlarına karşı başlayan ancak kısa sürede Macron yönetimine karşı geniş çaplı isyana dönüşen “Sarı Yelekliler” protestolarına benzetildiğini aktarıyor.

