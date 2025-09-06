Fransa'da muhalefet, Macron'un azledilmesine ilişkin önergeyi Parlamento'ya sundu

Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen isimlerinden Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevden alınmasına yönelik teklifi Parlamento'ya sunduklarını duyurdu.

Melenchon, ülkenin kuzeyindeki Lille kentinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl düzenlenen genel seçimlerin sonuçlarını dikkate almayı reddettiği gerekçesiyle Macron'un görevden alınması için daha önce de önerge sunduklarını hatırlatan Melenchon, Macron'a karşı yeni bir önerge daha sunduklarını, "Gitmesi gerekiyor. Azil önergesini sunduk." ifadesiyle açıkladı.

Jean-Luc Melenchon, 8 Eylül'de yapılacak güven oylamasında Başbakan François Bayrou hükümetinin düşeceğini belirterek, "Bu halkın zaferi olacak." yorumunu yaptı.

Konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki duruma da atıfta bulunan Melenchon, kendi partisinden isimler iktidarda olsaydı Fransız Deniz Kuvvetlerinin Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu gemilerine eşlik ediyor olacağını vurguladı.

BAYROU HÜKÜMETİNİN ZORLU SINAVI: 8 EYLÜL'DEKİ GÜVEN OYLAMASI

Son haftalarda sosyal medya kullanıcılarının ve muhalif siyasilerin 2026 bütçe planına karşı seslerini yükseltmesi ve hükümete karşı harekete geçme çağrısı yapması, Başbakan Bayrou'nun da bütçe çıkmazı nedeniyle düşürülen selefi Michel Barnier ile aynı kaderi paylaşabileceğinin sinyali oldu.

Bayrou da bazı resmi tatillerin kaldırılması ile 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesi hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurdu.

Mecliste 8 Eylül'de yapılacak güven oylamasında muhalefet kanadı hükümeti düşürmekten yana pozisyon alacağını duyurdu.

GÜVENOYU ALAMAYAN BİR ÖNCEKİ HÜKÜMET DÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Macron, geçen yıl Ulusal Meclisi feshederek genel seçimlere gitmişti. Haziran ve temmuz 2024'te yapılan iki turlu seçimlerde solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) en fazla milletvekili çıkararak seçimin galibi olurken, Macron, solcu ittifakın başbakan adayı yerine merkez sağcı Michel Barnier'yi başbakan seçmişti.

Barnier hükümeti, 2025 bütçesi konusunda muhalefet ile uzlaşı sağlayamamış ve meclisten güvenoyu alamayarak 3 ay gibi kısa bir sürenin ardından 4 Aralık 2024'te düşmüştü.

Macron, parti temsilcileri ile bir haftadan fazla süren görüşmelerinin ardından 13 Aralık'ta merkez sağcı bir diğer isim olan François Bayrou'yu başbakan olarak atamıştı.