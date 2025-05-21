Fransa’da sel alarmı: Can kaybı artıyor

Fransa’nın güneyindeki Var bölgesinde üç gündür etkili olan yağış, sele neden oldu. Sel, Le Lavandou ile Vidauban kasabalarında can kayıplarına ve hasara yol açtı. Yetkililer, sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e yükseldiğini, 2 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.

Hayatını kaybedenlerden Cavaliere bölgesinde yaşlı bir çift, evlerinden çıkmaya çalışırken araçlarının sel sularına kapılması sonucu yaşamını yitirdi. Vidauban'da ise bir kadın aracında ölü bulundu.

Öte yandan sel felaketi, bölgede ciddi altyapı hasarına neden oldu. En az iki bölgesel tren hattı ulaşıma kapandı, elektrik ve su kesintileri yaşandı. Toulouse-Paris seferi yapan bir trenin 500 yolcusu tahliye edildi. Pazartesi'den bu yana Var bölgesinde 500'den fazla acil durum çağrısı yapıldı ve Cannes gibi çevre şehirlerden yaklaşık 100 kurtarma personeli görevlendirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, selden etkilenenlere taziyelerini iletti ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.