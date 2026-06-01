Fransa’da sol muhalefet İsrail’e karşı harekete geçti: 'BM çatısı altında işgal karşıtı koalisyon'

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen ismi ve 2027'de yapılacak seçimlerde partisinin cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin Lübnan politikasını eleştirdi.

Melenchon, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bölge liderleri ile yaptığı görüşmelere ilişkin paylaşımını alıntılayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı, Lübnan'a verdiğiniz ahlaki desteği takdir ediyorum. Sizi bu desteği, (Binyamin) Netanyahu ordusunun bu dost ülkenin sınırlarından derhal çekilmesini sağlamak için işgale karşı bir uluslararası cephe kurulmasıyla güçlendirmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşgale karşı kurulacak uluslararası bir koalisyonun BM'de de çoğunluğun desteğini alabileceğini ve Lübnan'daki ateşkesin uygulanmasını denetleyebileceğini belirten Melenchon, İran'ın da saldırılara son vermesi gerektiğini kaydetti.

Melenchon, dün yaptığı paylaşımda da İsrail'in Lübnan'ı işgaline tepki göstererek, Fransız hükümetini soykırımcılara karşı harekete geçmeye çağırdı.

ABD/İsrail ile İran Savaşı sonrası bölgeye gönderilen ve şu an Hürmüz Boğazı açıklarında konuşlu Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle'ün İsrail'e karşı caydırıcı olabileceğini işaret eden Melenchon, "Netanyahu'ya seçimlerimize müdahale etmesinin ve dost ülkelerimizi işgal etmesinin Fransızlar tarafından bir tehdit olarak algılandığını hatırlatmak için (Charles de Gaulle) uçak gemisi Hürmüz'den ziyade Akdeniz'de daha faydalı bir sembol olurdu" ifadelerini kullandı.

Melenchon, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail'i kınaması ve İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği yerlerden geri çekilmesini sağlaması gerektiğini vurguladı.