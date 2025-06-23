Fransa'daki müzik festivalinde 'şırıngalı' saldırılar: 12 kişi gözaltında

Fransa’da cumartesi günü düzenlenen müzik festivalinde 145 kişi şırıngalı saldırıya uğradı.

Etkinlik öncesinde sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, kadınların hedef alınması çağrısı yapılmıştı.

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 145 kişinin şırıngalı saldırıya uğradığı bildirildi. Paris’te ise 13 vaka olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bazı mağdurlar toksikolojik testler için hastaneye kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, Fransa genelinde 12 şüphelinin gözaltına alındığı söyledi.

15 yaşında bir kız ve 18 yaşında bir erkeğin de aralarında bulunduğu üç kişinin Paris'te ayrı olaylarda saldırıya uğradığını bildirilmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Yapılan açıklamalarda yetkililer, saldırganların kişileri ‘bilinçsiz hale getirmek ve cinsel saldırıya karşı savunmasız bırakmak’ için kullanılan ilaçları kullanıp kullanmadığı konusunda bilgi vermedi.