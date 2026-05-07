Fransa’dan Hürmüz hamlesi: Uçak gemisi gönderildi

Fransız yetkililer, dünya enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın sürmesinin küresel ekonomideki baskıyı artırdığını ve çatışmaların uzama riskini büyüttüğünü belirtti.

Fransız ordusu, uçak gemisi Charles de Gaulle liderliğindeki görev grubunun Kızıldeniz’in güneyine doğru hareket ettiğini açıkladı.

Görev grubuna İtalyan ve Hollanda savaş gemilerinin de eşlik ettiği belirtildi. Açıklamada, konuşlandırmanın bölgedeki operasyonel koşulları değerlendirmek, kriz yönetimi seçeneklerini genişletmek ve uluslararası hukuk çerçevesinde deniz güvenliğini güçlendirmek amacı taşıdığı ifade edildi.

Fransa ayrıca bu adımla, ticari deniz taşımacılığı sektörüne güven vermeyi hedeflediklerini bildirdi.

FRANSA VE İNGİLTERE ORTAK PLAN HAZIRLIYOR

Paris ve Londra’nın haftalardır Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişi sağlamaya yönelik ortak bir plan üzerinde çalıştığı belirtildi.

Fransız yetkililer, plan kapsamında İran gemilerine boğazdan geçiş güvencesi verilmesi karşılığında Tahran’ın ABD ile nükleer program, füze faaliyetleri ve bölgesel konular hakkında müzakereye dönmesinin hedeflendiğini aktardı.

Aynı teklif kapsamında Washington yönetiminin de Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı kaldırması ve bunun karşılığında İran’ın yeniden müzakere masasına oturmasının amaçlandığı kaydedildi.

“İRAN ATEŞ AÇMAMALI”

Fransız Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, planın hayata geçebilmesi için İran’ın ticari gemilere ateş açmaması gerektiğini söyledi.

Reuters'a konuşan yetkili, “Çok uluslu gücü Hürmüz Boğazı’ndan geçen konvoyları korumak için konuşlandırabiliriz ancak bunun için İran’ın gemilere saldırmaması gerekiyor” dedi.

AVRUPA ENDİŞELİ

Avrupa ülkeleri, ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilimde şimdiye kadar daha sınırlı bir rol üstlenirken, enerji fiyatlarının varil başına yaklaşık 100 dolar seviyesinde seyretmesi ve bölgedeki ticaret yollarının risk altına girmesi Avrupa başkentlerinde kaygıyı artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Avrupa ülkelerini Washington’un Hürmüz politikasına yeterince destek vermemekle suçlamıştı.