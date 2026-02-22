Fransa’dan Trump’a rest: AB birlikte karşılık vermeli

ABD’de Donald Trump yönetiminin gümrük vergilerini artırma kararı AB dahil Washington ile ticaret yapan ülkelerde tepkilere neden oldu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu durum karşısında "AB’nin ortak yaklaşım sergilemesi gerektiği" vurgulandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Trump’ın gümrük kararına birlikte karşılık verilmesi için Avrupalı ortaklar ile müzakereler yürütmek istediğini bildirmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat’ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Dün, ABD Başkanı Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili açıkladığı karara tepki göstererek, ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurmuştu.