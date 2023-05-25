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Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Beşar Esad yargılanmalı

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, 2011 yılından bu yana “yüzbinlerce ölüm” ve “kimyasal silah kullanımı” nedeniyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yargılanması gerektiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 15:28
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Beşar Esad yargılanmalı
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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, France2 televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Colonna, France2 televizyon kanalının Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yargılanmasını destekliyor musunuz sorusuna, “Evet… Suç ve cezasızlıkla mücadele Fransız diplomasisinin bir parçası” şeklinde cevap verdi.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre Colonna, Paris'in İran'da tutuklu bulunan Fransız Benjamin Brier ve Fransız-İrlandalı Bernard Phelan'ın serbest bırakılması karşılığında herhangi bir "karşılık" sağlanmadığını aktardı. 

Colonna, Fransızların serbest bırakılması karşılığında ülkesinin ne teklif ettiğine ilişkin bir soruya yanıt olarak, “Hiçbir şey yoktu. Bunu söylemek istiyorum” dedi.

Colonna ayrıca, İranlı yetkililere mahkumların kötüleşen sağlık durumları nedeniyle serbest bırakılmaları için çok sayıda çağrıda bulunduklarını ifade etti.


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