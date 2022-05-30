Fransa Dışişleri Bakanı Ukrayna’da
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki Buça kentini ziyaret etti.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna’nın Kiev bölgesine ziyaret gerçekleştirdi.
Ukrayna’nın Rus saldırılarından en çok etkilenen bölgelerinden biri olan Buça kentini ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, bölgede Rus saldırının Ukrayna’daki tahribatını anlatan sergiyi gezerek, ülkedeki son durum hakkında bilgiler aldı.
Kiev Bölgesel Askeri Yönetimi tarafından Colonna’nın ziyaretinin ardından yayınlanan mesajda, "Buça, Rus ordusunun insanlığa karşı işlediği suçların simgesidir. Dünya, burada işkence gören ve evlerinden olan sivilleri unutmamalı" denildi.
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