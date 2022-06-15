Fransa duyurdu: Mali'de IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden biri yakalandı

15 Haziran 2022 Çarşamba, 14:23

Mali'de konuşlu Fransız Barkhane güçleri, terör örgütü IŞİD'in Sahraaltı Afrika'daki (Sahel) üst düzey yöneticilerinden birini yakaladığını bildirdi.

Fransız Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, haftalardır süren bir operasyon kapsamında Fransız kuvvetleri 11 Haziran'ı 12 Haziran'a bağlayan gece Büyük Sahra IŞİD'in (EIGS) üst düzey yöneticilerinden Albakaye'yi Mali-Nijer sınırı yakınlarında yakaladı.

Albakaye'nin, Gao'dakiler dahil Mali'deki çeşitli askeri yerleşkelere birçok saldırı düzenleyen ve doğaçlama patlayıcı cihazlar kuran ağları yönettiği aktarıldı.

Mali dışına konuşlandırılmak üzere Barkhane güçlerinin geçtiği yolları hedef aldığı ileri sürülen Albakaye'nin, Mali ve Burkina Faso halklarına karşı çok sayıda zulüm ve misilleme eylemlerinde bulunduğu kaydedildi.

Fransız basınında da Albakaye’nin birkaç gün sorgulandıktan sonra Mali yetkililerine devredileceği belirtildi.