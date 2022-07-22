Fransa emeklilere zam yaptı, kira artışlarını askıya aldı
Fransa hükümeti, emekli maaşını artıaracak ve kira artışlarını askıya alacak yasa tasarısı kabul edildi. Fransız hükümeti onayladı yasa sayesinde alım gücünü artırmayı hedefliyor.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un onayladığı yasa tasarısı, emekli maaşına zam yaparken kira artışlarını askıya alacak. Tasarı aynı zamanda kamu çalışanlarına ücret artışı ve yemek kuponlarını yanı sıra, şirketlerin çalışanlarına daha yüksek ve vergisiz ikramiye ödemesi yapmasını sağlayacak. Tasarının bütçeye maliyetinin yaklaşık 20 milyar euro olması bekleniyor.
Reuters'ın haberine göre, Macron'un çoğunluğu kaybettiği seçimdeki en önemli vaadi hayat pahalılığı ile mücadeleydi.
Fransa'da enflasyon geçen ay diğer euro bölgesi ülkerine paralel olarak yüzde 6.5 olarak gerçekleşti.
Ukrayna'nın işgaliyle artan enerji fiyatlarının tırmandırdığı hayat pahalılığı ile mücadele etmek Macron'un en önemli seçim vaatlerinden biriydi.
116'ya 341 oyla kabul edilen tasarıya merkez sağ Les Republicains ve aşırı sağ National Rally üyelerinin desteğini aldı. Ancak ana muhalefet ittifakı sol parti Nupes, tasarının aleyhinde oy kullandı.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Balıkesir'de 4.6'lık deprem
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması
- Erdoğan'ın KYK videosu Türkiye'nin gündemine oturdu
- Erdoğan’ın tercümanından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
- Koca: 14 kişi yoğun bakımda
- Reuters'ın anketinde 'seçim' ayrıntısı
- Ankapark referanduma gidiyor
- Yandaş Cem Küçük, Birce Akalay'ı hedef aldı!
- 'Ne ar kaldı ne devlet namusu!'