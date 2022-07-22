Fransa emeklilere zam yaptı, kira artışlarını askıya aldı

22 Temmuz 2022 Cuma, 11:53

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un onayladığı yasa tasarısı, emekli maaşına zam yaparken kira artışlarını askıya alacak. Tasarı aynı zamanda kamu çalışanlarına ücret artışı ve yemek kuponlarını yanı sıra, şirketlerin çalışanlarına daha yüksek ve vergisiz ikramiye ödemesi yapmasını sağlayacak. Tasarının bütçeye maliyetinin yaklaşık 20 milyar euro olması bekleniyor.

Reuters'ın haberine göre, Macron'un çoğunluğu kaybettiği seçimdeki en önemli vaadi hayat pahalılığı ile mücadeleydi.

Fransa'da enflasyon geçen ay diğer euro bölgesi ülkerine paralel olarak yüzde 6.5 olarak gerçekleşti.

Ukrayna'nın işgaliyle artan enerji fiyatlarının tırmandırdığı hayat pahalılığı ile mücadele etmek Macron'un en önemli seçim vaatlerinden biriydi.

116'ya 341 oyla kabul edilen tasarıya merkez sağ Les Republicains ve aşırı sağ National Rally üyelerinin desteğini aldı. Ancak ana muhalefet ittifakı sol parti Nupes, tasarının aleyhinde oy kullandı.