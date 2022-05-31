Fransa, Fransızca'nın saflığını korumak için İngilizce'yi yasakladı
Fransız yetkililer, Fransız dilinin 'saflığını korumak’ için teknoloji ve oyun jargonunu hedef alarak İngilizce kullanımının yasaklandığını duyurdu.
Fransa Kültür Bakanlığı, oyun sektöründeki İngilizce kelimelerin anlaşılmadığını gerekçe göstererek sektörde İngilizce kullanımını yasakladığını açıkladı.
Yetkililer, Fransızca'nın "saflığının korunması" için atıldığı belirtilen adımlar kapsamında İngilizce video oyunları jargonuna alternatifler getirdi.
OdaTV'nin The Guardian'ın haberinden aktardığına göre, süreçte aktif çalışan Fransa Kültür Bakanlığı, oyun sektörünün İngilizce nedeniyle oyun dünyasında olmayanlar için anlaşılmaz olabileceğini ifade etti.
"Streamer" gibi kelimelere Fransızca karşılıklar (“joueur-animateur en direct) üretildi. Fransızca dil gözlem örgütü Academie Française, dildeki düşüşün kaçınılmaz olmadığını belirtti.
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