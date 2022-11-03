Fransa harekete geçti: 18 binden fazla düzensiz göçmeni sınır dışı etti
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sene başından bu yana 18 binden fazla düzensiz göçmen konumundaki kişiyi sınır dışı etiklerini ifade etti.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, konuk olduğu CNEWS kanalında, hükümetin Ulusal Meclis'e 2023 yılı başında sunmayı planladığı Göç Yasası'na değindi.
Fransa'da sene başından bu yana 18 binden fazla düzensiz göçmen konumundaki kişinin sınır dışı edildiğini kaydeden Darmanin, bunun geçen seneye göre yüzde 20'lik artış olduğunu söyledi.
Darmanin, "Gelecek için beni ilgilendiren, yabancı oldukları için değil ama suçlu ve yabancı oldukları için ek 4 bin kişiyi nasıl sınır dışı edeceğim" dedi.
"Fransız topraklarını terk etme zorunluluğu" bulunan 120 bin kişinin yarısının bu karara itiraz ettiğine değinen Darmanin, Göç Yasası'yla itiraz hakkı sayısını ve süresini azaltmak istediklerine işaret etti.
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