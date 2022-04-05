Fransa İçişleri Bakanı valilerden terör tehdidine karşı teyakkuzda olmalarını istedi
Fransa İçişleri Bakanı, valilerden terör tehdidine karşı teyakkuzda olmalarını istedi.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, farklı dinlerden birçok önemli günün bulunduğu nisan ayında terör tehdidinin yüksek olduğunu belirterek, valiliklere teyakkuzda olmaları talimatını verdi.
Ülke basınındaki haberlere göre Darmanin, valilikler, polis ve jandarmaya gönderdiği mesajda nisan ayının Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam dinlerine ait önemli günleri içerdiğini hatırlattı.
Valiliklerden, ay boyunca özellikle dini mekanlarda yüksek terör tehdidine karşı teyakkuzda olmalarını isteyen Darmanin, Ortodoks Hristiyanların Paskalya kutlamaları nedeniyle kalabalık olacak dini mekanların dikkatle korunması gerektiğini belirtti.
Video Haberler
- MHP'den Baki Ersoy kararı
- Nisa bebek için inceleme başlatıldı
- Erdoğan'a 'beşli çete' yanıtı
- Bakanlıktan İmamoğlu'na yanıt
- Nisa bebek ölüme böyle terk edilmiş
- Nisa bebeği sokağa bırakmıştı: İfadesi ortaya çıktı
- Fatma Şahin'den 'tokat' açıklaması
- Müsilaj geri mi dönüyor? Prof. Dr. Sarı açıkladı!
- Camiyi soyan hırsıza 'cami cemaatinden' tepki
- Bozdağ: 'Avukatlar ile ilgili yeni adımlar atacağız'
En Çok Okunan Haberler
- MHP'den Baki Ersoy kararı
- Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 18 gazeteci öldü
- Erkan Baş'tan 'asgari ücret' talebi
- Mide problemlerinden korunmanın 10 yolu
- Bolu'da çamur yağdı
- TIR servis aracına çarptı: Feci kazada çok sayıda yaralı
- Nefes kesen finiş
- Nihat Dirim son yolculuğuna uğurlandı
- Thodex'te '52 kilogram altın' detayı
- Komite enflasyon ana gündemi ile toplandı