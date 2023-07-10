Fransa, isyanların ardından Bastille Günü'nde havai fişek satışını yasakladı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 14:03

Güncelleme: 10.07.2023 - 14:03

Bastille Günü, 200 yıldan uzun bir süre önce yaşanan ve Fransız Devrimi'nin kilit olaylarından biri olan Paris'teki Bastille hapishanesinin basılmasına işaret ediyor.

Hükümet, Pazar günü yayınladığı bir kararname ile, Fransa'nın ulusal günü olan 14 Temmuz kutlamalarında havai fişek benzeri "piroteknik eşyaların" tüm dolaşımını yasakladı.

Bu karar, geçen ay Nanterre'de 17 yaşındaki Nahel M'nin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ayaklanmanın ardından geldi. Ancak yasak, yerel makamlar tarafından düzenlenen resmi havai fişek gösterileri için geçerli değil.

15 TEMMUZ’A KADAR...

Fransız resmî gazetesinde yayınlanan kararnamede, "14 Temmuz kutlamaları sırasında kamu düzeninin bozulma riskini önlemek amacıyla, piroteknik ürünlerin ve havai fişeklerin satışı, taşınması, nakliyesi ve kullanımı 15 Temmuz'a kadar ulusal topraklarda yasaklanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Havai fişekler, Fransa'da neredeyse 20 yıldır yaşanan en kitlesel şiddet olaylarının yaşandığı huzursuzluk haftası boyunca popüler bir silah oldu.

'AMACIMIZ FRANSIZLARI KORUMAK'

Öte yandan, Fransız Başbakan Élisabeth Borne, havai fişeklere getirilen kısıtlamalara ek olarak, huzuru sağlamak ve "bu iki hassas günde Fransızları korumak" amacıyla "yoğun" bir güvenlik gücünün görevlendirileceğini söyledi.

Borne, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, birçok insanın ulusal bayram sırasında yeni şiddet olaylarının yaşanması ihtimalinden dolayı "oldukça endişeli" olduğunu söyledi.

Resmi rakamlara göre, Nahel’in ölümünün ardından son protestolarla bağlantılı olarak, aralarında en az bin 160 çocuğun da bulunduğu 3 bin 700'den fazla kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı.