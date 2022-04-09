Fransa sandığa gidiyor: Macron ve Le Pen yeniden karşı karşıya geliyor

09 Nisan 2022 Cumartesi, 04:00

Fransa’da 12 adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu yarın yapılacak. Yaklaşık 67 milyon nüfusa sahip ülkede seçmenler, beş yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirleyecek. Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren 12 adayın yarışacağı seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek. Resmi sonuçlar ise Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan’da açıklanacak.

İKİNCİ TUR OLASILIĞI

Seçimin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50’lik oy oranını yakalayamaması durumunda en çok oyu alan iki aday 24 Nisan’da yapılacak ikinci turda yarışacak. Seçimi kazanan aday 13 Mayıs’a kadar Cumhurbaşkanlığı görevini devralacak. Adaylar arasında Cumhurbaşkanı Macron, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi’nin (LR) adayı Valerie Pic Zemmour ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi’nin lideri Jean-Luc Melenchon’un isimleri öne çıkıyor.

FARK AZALDI

Anketlere göre Macron’un yüzde 26, Le Pen’in yüzde 22, Melenchon’un yüzde 17, Pecresse ve Zemmour’un yüzde 9 oy alması bekleniyor. Macron ile Le Pen arasındaki muhtemel oy farkının mart ortasından bugüne kadar giderek azalması dikkat çekti. Buna göre martın ortasında 12 olan oy farkı 4’e düştü. Anketlerde ve Fransız kamuoyunda seçimin ikinci turuna Macron ve Le Pen’in geçmesi büyük olasılık olarak görülüyor. Bu ikilinin ikinci tura geçmesi halinde de Macron’un yüzde 53 ve aşırı sağcı rakibinin yüzde 47 oy alması öngörülüyor. Bir hafta önce bu oy oranları yüzde 55 ve 45 olarak açıklanmıştı.

2017’de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yüzde 66.1 oy alan Macron, yüzde 33.9 oy alan Le Pen’i geride bırakarak cumhurbaşkanı seçilmişti.