Hayat Devam Ediyor’un yıldızı Meltem Miraloğlu Türkiye'yi terk etmişti: Rahiple evlendi, hristiyan oldu

2011 yılında yayınlanan ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün üstlendiği Hayat Devam Ediyor dizisinde başrol oynayarak tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu, ABD’de düzenlenen dini bir törenle Rahip Thomas Wick ile evlendi.

Miraloğlu, daha önce 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş, bu evlilik 2017 yılında sona ermişti.



Ardından ABD’ye giden oyuncu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile yaptığı evlilikle uzun süre gündemde kalmış, bu evlilik de boşanmayla sonuçlanmıştı.





RAHİPLE EVLENDİ

Grady’den ayrıldıktan sonra ABD’de ekonomik sıkıntılar yaşadığı, geçimini gündelik işlerde çalışarak sağladığı öne sürülen Miraloğlu’nun, dün gerçekleştirilen dini törenle ABD’li rahip Thomas Wick ile hayatını birleştirdiği öğrenildi.

Sanatçı Onur Akay’ın haberine göre Miraloğlu, evlilikle birlikte vaftiz oldu ve Hristiyanlık dininin temel ayinlerini yerine getirmeye başladı.

New Jersey eyaletinde yaşadığı belirtilen Miraloğlu, 2024 yılında Türkiye’ye yaptığı bir çağrıda ABD’de zorla tutulduğunu, pasaportuna erişemediğini ifade etmiş ve yetkililerden yardım talep etmişti.