Fransa ulusal borç batağında: Her saniye 5 bin avro artıyor

Fransa Başbakanı François Bayrou, ülke ekonomisinde derinleşen bütçe açığına karşı hazırlanan 43.8 milyar euroluk tasarruf paketine kamuoyunun desteğini istedi.

Bayrou, Fransa’nın borcunun her saniye 5 bin avro arttığını belirterek, “Bu bir ölümcül tehlikedir. Şimdi harekete geçmezsek yarın çok geç olacak” uyarısında bulundu.

Bayrou, ülke borcunun 3.4 trilyon avroya ulaştığını açıkladı. Durumun ciddiyetini vurgulayan Bayrou, eğer önlem alınmazsa yalnızca faiz ödemelerinin 2029 itibarıyla yılda 100 milyar avroya ulaşacağını söyledi.

Geçen yıl GSYH’nin %5,8’ine ulaşan bütçe açığını Avrupa Birliği’nin %3 sınırının altına çekmeyi hedefleyen Bayrou, “Sert ama gerekli adımlar atacağız” dedi.

İKİ RESMİ TATİL İPTAL EDİLECEK

Hükümetin tasarruf planında dikkat çeken başlıklar şöyle:

İki ulusal tatilin iptal edilmesi

Kamu sektöründe istihdamın azaltılması

Emekli maaşlarının ve sosyal yardımların dondurulması

Bayrou, bu adımların “acı verici ama kaçınılmaz” olduğunu savunurken, plan özellikle sol partilerin ve sendikaların tepkisini çekti.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Sol muhalefetin önde gelen ismi Jean-Luc Mélenchon, kemer sıkma paketine sert tepki göstererek, “Bu adaletsizlik kabul edilemez. Bayrou derhal istifa etmeli” dedi.

Hükümet, sosyal yardımları dondururken, ordu bütçesini hızla artırmakla suçlanıyor.

Fransa’nın savunma harcamaları 2027’ye kadar 64 milyar avroya çıkacak. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yalnızca önümüzdeki iki yıl için 6.5 milyar avro ek kaynak tahsis edeceğini açıklamıştı.

Son savunma raporunda, 2030’a kadar büyük çaplı bir savaşın çıkabileceği belirtilmiş, Rusya en büyük tehdit olarak işaret edilmişti.

BAYROU'YA GÜVEN DİBE VURDU

Fransız kamuoyunda, ekonomik krizin faturasının halka kesilmesine tepkiler büyüyor. Elabe araştırma şirketinin 31 Temmuz’da yayımladığı ankete göre, François Bayrou’ya güvenenlerin oranı yalnızca %12.

Bu oran, Bayrou’nun Aralık ayında göreve gelmesinden bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Bayrou, bugüne dek 8 ayrı güven oylamasını atlatmayı başardı. Ancak tasarının meclisten geçebilmesi için Ekim ayında sunulacak bütçeye kadar çoğunluğun desteğini alması gerekiyor.

Sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) ise planı reddettiğini açıklayarak, yeni bir güven oylaması çağrısı yaptı.