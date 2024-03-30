Fransa yıllar sonra kabul etti: Naaşları, geri gönderilecek

Fransa Savunma Bakanlığı, Fransa'nın Vietnam'ın sömürge dönemi Çinhindi'ndeki son direnişi olan Dien Bien Phu'da ölen altı askerin naaşlarını ülkelerine geri göndereceğini açıkladı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 30.03.2024 - 15:09
Fransa yıllar sonra kabul etti: Naaşları, geri gönderilecek
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Fransa Savunma Bakanlığı, "üç farklı yerde muhafaza edilen" altı cesedin varlığının 2012, 2021 ve 2022 yıllarında Vietnam'daki Fransız büyükelçiliğine bildirildiğini söyledi.

Vietnamlı yetkililerin 25 Mart'ta ülkelerine geri gönderilmelerini onayladıkları ve cesetlerin ertesi gün mezardan çıkarıldığı belirtildi.

Bakanlık, Fransa'ya döndükten sonra uzmanların kalıntıları inceleyerek beşinin kimliklerini tespit etmeye çalışacaklarını ve bir isimle gömülen altıncısının kimliğini doğrulayacaklarını söyledi.

Daha sonra ailelerin yakınlarının kalıntılarını talep etmelerine ya da ulusal bir mezarlığa gömülmelerini seçmelerine izin verilecek. 

İsimleri açıklanmayanlar, 1946-1954 Çinhindi savaşında hayatını kaybeden askerler için yapılan mezarlıkta toprağa verilecek.

NE OLMUŞTU?

Vietnam'ın, Dien Bien Phu'da Fransızlara karşı kazandığı zafer, ülkenin devrimci lider Ho Chi Minh tarafından yönetilen komünist yönetimli kuzey ve ABD yanlısı güney rejimi olarak ikiye bölünmesine yol açtı.

Bu durum yirmi yıl sürecek bir savaşa zemin hazırladı ve sonunda ABD'nin 1975'te Vietnam Savaşı'nda yenilmesi ve ülkenin birleşmesiyle sona erdi.

Vietnam'ın kuzeyindeki Dien Bien Phu, 1954 yılında Vietnamlı komünist güçlere karşı Fransa'nın Çinhindi'ndeki sömürge imparatorluğunun sonunu getiren destansı bir savaşın yaşandığı yerdi.

Vietnamlı savaşçılar üstün silahlarla donatılmış Fransız kuvvetlerini kuşatmış ve ağır toplarla bombardımana tutmuştu.

Engebeli, ücra vadideki vahşi savaş iki aydan kısa bir süre içinde her iki taraftan da binlerce askerin ölümüne neden oldu.


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