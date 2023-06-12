Fransa’da 11 yaşındaki çocuk komşusu tarafından öldürüldü

Yayınlanma: 12.06.2023 - 13:08

Güncelleme: 12.06.2023 - 13:08

Fransa’nın Brittany bölgesinde bulunan Quimper kentinin kuzeyinde Saint-Herbot kasabasında yaşayan İngiliz aileye, kavgalı olduğu Hollandalı komşusu silahla saldırdı.

Cumartesi günü evlerinin bahçesinde barbekü partisi yaptıkları sırada yaşanan olayda İngiliz aileye, komşuları tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. O sırada kardeşiyle birlikte salıncakta sallanan 11 yaşındaki Solaine Thornton vurularak hayatını kaybetti. Thornton’ın anne ve babasının ciddi bir şekilde yaralandığı, kız kardeşinin ise şokta olduğu belirtildi. Hollanda uyruklu 71 yaşındaki saldırgan olayın ardından kendisini evine kapatırken, olay yerine gelen polis tarafından eşiyle birlikte tutuklandı.

Bölge halkı, iki ailenin mülküne bitişik olan bir arsa yüzünden anlaşmazlık içinde olduğunu söyledi.

Savcı Carine Halley, olayla ilgili detayların henüz netleşmediğini belirtirken Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi’nden yapılan açıklamada, "Fransa'daki bir silahlı çatışmanın ardından İngiliz aileye konsolosluk yardımı sağlıyoruz ve yerel makamlarla temas halindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

