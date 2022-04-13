Fransa'da 2 kişinin ölümüne neden olan pizzaları üreten Nestle'nin merkezinde arama
Fransa'da içerdiği Koli Basili (E.coli) bakterisi nedeniyle 2 kişinin ölümüne sebep olan Buitoni pizzaları üreten Nestle'nin merkezi ile Buitoni fabrikasında arama yapıldı.
Ülke basınındaki haberlere göre, 22 Mart'ta Paris Kamu Savcılığınca "adam öldürme", "aldatma" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma suçlamalarıyla soruşturma açılan olayla ilgili bu sabah Caudry kentindeki Buitoni fabrikasında ve Issy-les-Moulineaux kentindeki Nestle'nin genel merkezinde arama yapıldı.
Nestle merkezi ile Buitoni fabrikasındaki aramayı Çevre ve Kamu Sağlığına Yönelik Saldırılarla Mücadele Merkez Ofisi adına jandarma ekibi gerçekleştirdi.
Nestle grubuna ait Buitoni marka Fraich'Up donmuş pizzalar 18 Mart’ta E.coli bakterisi içerdiği için geri çağrılmıştı. Basında pizzaları tüketen 75 kişiye bakteri bulaştığı haberi yer almıştı.
Fransa Halk Sağlığı Kurumu, 8 Nisan'da söz konusu pizzaları tükettiği için 48'i çocuk 2'si yetişkin 50 kişiye E.coli bakterisi bulaştığının ve 2 çocuğun bu nedenle yaşamını yitirdiğinin teyit edildiğini bildirmişti.
PİZZA ÜRETİM HATTINDA KURTÇUKLAR
Fabrikanın eski bir çalışanının mart ayı sonunda medyayla paylaştığı fotoğraflarda, pizza üretim hattında kurtçuklar, duvarlarda mantarlar, yerlerde yiyecek parçaları, ağzı açık çöplerin olduğu görülmüştü.
Nord bölgesi Valiliği, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada Caudry'de Buitoni pizzaları üreten fabrikada yapılan 2 denetimde, hijyen koşullarının yetersiz olduğunun tespit edildiğini, bu nedenle fabrikada pizza üretiminin yasaklandığını duyurmuştu.
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