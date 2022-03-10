Pizza zinciri Papa John's müşterilerine NFT dağıtacak
2010 yılındaki 'Bitcoin ile pizza siparişi'nin aktörlerinden Papa John's bu kez de Birleşik Krallık'taki müşterilere yaklaşık 20.000 takas edilemez jeton (NFT) vermeyi planlıyor.
NFT kavramının hızla benimsenmesiyle beraber birçok marka bu alanda çalışmalar yaptı. Bir NFT hamlesi de pizza zinciri Papa John’s’tan geldi. Pizza zinciri, Birleşik Krallık’taki müşterileri için NFT hazırlıyor.
Sputnik'te yer alan habere göre, pizza zinciri Papa John’s, Tezos (XTZ) ağında basılan 19.840 adet NFT’den oluşan koleksiyonu müşterilerine dağıtmayı planlıyor. Söz konusu NFT’ler, pizza dağıtım çantası şeklinde tasarlandı.
Papa John’s daha önce de 30 sterlin üzerinde harcama yapan müşterilerine 10 sterlin değerinde Bitcoin (BTC) kazanabilecekleri bir kampanya başlatmıştı.
Birleşik Krallık’ın Reklam Standartları Kurumu, bu kampanyayı, yapılan yatırımı önemsizleştirdiği için ‘sorumsuz’ olarak nitelendirmişti. Bu kararın ardından söz konusu reklamlar kaldırıldı.
Öte yandan, kripto topluluğu için önemli yere sahip olan Papa John’s yıllar önce meşhur Bitcoin ile pizza satışı olayının aktörlerinden biriydi. 2010 yılında bir kullanıcı 2 adet Papa John’s pizzasını 10.000 BTC’ye satın almıştı. O zaman 10.000 BTC yaklaşık 41 dolar değerindeydi, bugün ise 385 milyon dolar değerinde.
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