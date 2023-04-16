Fransa'da aşırı sağcı partinin kurucularından Le Pen hastaneye kaldırıldı

Fransa'da aşırı sağcı partinin kurucularından Jean-Marie Le Pen hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 16.04.2023 - 11:21
Fransa'da aşırı sağcı partinin kurucularından Le Pen hastaneye kaldırıldı
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Fransız BFMTV kanalının haberine göre, adı daha sonra Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirilen aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisinin kurucuları arasında yer alan Le Pen rahatsızlandı.

Öğle saatlerinde hastaneye kaldırılan 94 yaşındaki Le Pen'in doktorları, sağlık durumunun "ciddi" olduğunu ifade etti.

Aşırı sağcı siyasetçinin aile üyeleri de hastaneye geldi.???????

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