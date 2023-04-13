Fransa'da protestolar sürüyor: 12. grev

Yayınlanma: 13.04.2023 - 16:19

Güncelleme: 13.04.2023 - 16:21

Fransızlar emeklilik yaşını yükseltecek yasaya karşı bugün 12. kez ülke çapında greve giderken, sendikalar işçilere iş bırakma ve gösterilere katılmaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik yaşını iki yıl artırarak 64'e çıkarma planı işçilerden ve işçi sendikalarından büyük tepki toplarken, sonuncusu bugün olmak üzere ülke geneline yayılan grevleri beraberinde getirdi.

Reuters'ta yer alan habere göre, parlamento tarafından kabul edilen ancak henüz yürürlüğe girmeyen yasa, Anayasa Konseyi tarafından incelenecek. Sendikalar, olayların yatışması için Macron'a yasayı geri çekmesi ya da durdurması çağrısında bulundu.

Yakın zamanda düzenlenen anketler, toplumun büyük bir kısmının, emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı olduğunu gösterirken; bugün tren seferlerini aksatması beklenen grev kapsamında rafineri işçileri, çöp toplayıcılar ve öğretmenler de eyleme katılabilir.

Yasaya karşı yapılan grevler sanayi sektöründe son zamanlarda hız kesmiş ve düzenlenen gösterilere, önceki aylarda milyonlarca kişiyi sokağa toplayan tarihi büyüklükteki protestolardan daha az sayıda kişi katılmıştı.

Bugün düzenlenen grev, Anayasa Konseyi'nin yasanın meşruiyetine yönelik yarın açıklayacağı karardan hemen önce düzenlenmesi sebebiyle önem taşıyor.

Konsey yasaya yeşil ışık yaktığı takdirde, hükümet yasayı yayımlayarak yürürlüğe sokabilecek.