Fransa’da aşırı sağcılar, kazanırlarsa Fransız kamu televizyonunu satacaklar

Yayınlanma: 18.06.2024 - 17:27

Güncelleme: 18.06.2024 - 17:27

Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Ralli'sinin üst düzey parti yetkilileri, erken seçimlerde Fransız parlamentosunda mutlak çoğunluğu kazanması halinde kamu televizyon ve radyolarını özelleştirmeyi planladığını duyurdu.

”ÜÇ MİLYAR AVRODAN FAZLA TASARRUF SAĞLANACAK”

Parti başkanı Jordan Bardella, pazar günü France 3 kamu televizyonuna verdiği demeçte tasarruf etmek için devlet yayıncılığını özelleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kamu radyo ve televizyon hizmetlerinin satılmasının 3 milyar avrodan (104 milyar 933 milyon TL) fazla tasarruf sağlayacağını ve bunun da diğer politikaları finanse edebileceğini söyledi.

”BİRAZ ÖZGÜRLÜĞE, BİRAZ OKSİJENE İHTİYAÇ VAR”

Partinin başkan yardımcısı Sebastien Chénu, France 2 kanalına verdiği röportajda Fransa'daki kamu televizyonu ve radyosunun "biraz özgürlüğe, biraz oksijene" ihtiyacı olduğunu söyledi ve ulusal radyo istasyonlarındaki bazı büyük programların "sola ya da aşırı sola eğilimli" olduğunu ekledi.

Macron, 9 Haziran'da, aşırı sağın Avrupa seçimlerinde merkezcileri büyük ölçüde yenilgiye uğratmasının ardından parlamento seçimleri düzenleneceğini açıkladı.

HANGİ KANALLAR ÖZELLEŞTİRİLECEK?

Özelleştirilmesi gündeme getirilen dört ulusal TV kanalı ve 24 bölgesel kanalı içeren kamu yayıncısı France Télévisions; film, drama ve belgesellerin önemli bir finansörü olarak Fransa'nın en büyük medya kuruluşu konumunda.

Öte yandan Radio France'ın çok sayıda ulusal ve yerel istasyonu bulunuyor ve ülkede podcast yayıncılığını domine ediyor. Kamu radyo istasyonu France Inter, günde 7 milyondan fazla dinleyicisiyle Fransa'nın en popüler radyosu konumunda.