Fransa'da yangın: Yüzlerce hektar yeşil alan küle döndü

Fransa'nın güneyinde bulunan Var vilayetinde çıkan yangın nedeniyle 600 hektar yeşil alan yandı.

AA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 09:36
Fransa'da yangın: Yüzlerce hektar yeşil alan küle döndü
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Var itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 15.00 sularında Vidauban kasabasında yeşil alanda yangın çıktı.

Yangına müdahale etmek üzere 430 itfaiye eri, 3 uçak, 2 helikopter ve 137 araç olay yerine gönderildi.

Henüz kontrol altına alınamayan yangın şu ana kadar 600 hektar yeşil alanı kül etti. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Vidauban ve Plan-de-la-Tour kasabalarını birbirine bağlayan yol araç trafiğine kapatıldı.

Her iki kasabanın belirli noktalarında yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.


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