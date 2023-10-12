Fransa'da bir okulun duvarına İbranice "Araplara ölüm" yazılı afişler asıldı

Fransa'nın en prestijli okullarından Sciences Po Lyon'un duvarına İbranice "Araplara ölüm" yazılı afişler asıldı.

AA
Yayınlanma: 12.10.2023 - 11:25
Fransa'da bir okulun duvarına İbranice
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Lyon Mag gazetesinin haberine göre, Lyon kentindeki siyaset bilimi alanında eğitim veren yükseköğretim okulu Sciences Po Lyon'un duvarına "Arapları öldürmeye çağıran" İbranice yazılı afişler asıldı.

Sciences Po yönetimince yapılan açıklamada, afişlerdeki nefret dolu ve şiddete teşvik eden sözlerin kurum bünyesinde yayılması kınandı.

Açıklamada, konuyla ilgili şikayetçi olunacağı ifade edildi.

X sosyal medya platformunda bir kullanıcı, Sciences Po Lyon'un binasında asılı olduğunu belirttiği afişlerin görsellerini paylaştı.

Görsellerde İsrail bayrağının olduğu kağıtların üzerinde İngilizce "İsrail'in yanındayım" ve İbranice "Yaşasın İsrail, Araplara ölüm" ifadeleri yer alıyor.


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