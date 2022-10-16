Fransa'da cesetli bavulu fırın kapısında bırakıp kruvasan aldı
12 yaşındaki bir kızın cesedini bavula attığı iddia edilen zanlı, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi kruvasan alırken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Fransa'nın başkenti Paris'te, 12 yaşındaki Lola adlı genç kız, okuldan eve dönmediği için ailesi tarafından kayıp olarak bildirildi. Fransız polisi, terk edilmiş bir bavul içerisinde Lola'nın cesedine ulaştı.
Polis, Lola'yı bavul içinde, boğazı kesilmiş ve yüzü selo bant ile bantlanmış halde bulunduğunu söyledi.
Lola'nın cesedi, evsiz bir adam tarafından şüpheli olarak gözaltına alınan kadının kaybolduğu yerden birkaç sokak ötede bulundu.
24 yaşındaki şüpheli kadın, tanık ifadesi ile gözaltına alındı.
Tanık, Fransız kanalı BFMTV'ye verdiği demeçte, "Bavulu taşımakta zorlanıyordu. Zayıf olduğu için ağır bavulu taşımakta zorlandığını düşündük ama bavulun içinde ceset olduğunu düşünmedik. Saat 17.00'dı. O bavulla ortalıkta dolaşıyordu. Hatta bavulu girdiği fırının kapısında bıraktı ve hiçbir şey olmamış gibi kruvasan alıp çıktı" dedi.
Paris kenti mobese kayıtları, tanığın verdiği demeci doğruladı.
İlk raporlara göre, ölüm sebebi boğulma olan Lola'nın cansız bedeni, kendi evinden birkaç sokak ileride bulundu.
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