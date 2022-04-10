Fransa’da halk, cumhurbaşkanını belirlemek için bugün sandık başına gidecek
Cumhuriyet tarihinde ilk kez savaşın gölgesinde sandık başına gidecek olan Fransa’da Macron ve Le Pen’in ikinci turda tekrar karşı karşıya gelmesi bekleniyor.
Irkçılık tehlikesi bugün yapılacak olan seçimlerde Fransa’nın ana gündemi. Aşırı sağ lider Marine Le Pen’in son hafta oylarını beş puan artırması ülkede büyük endişeye yol açtı. Son araştırmalara göre, ilk turda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yüzde 50’yi geçme şansı yok. Macron ve aşırı sağcı lider Le Pen’nin 2017’deki seçimlerde olduğu gibi ikinci turda yeniden karşı karşıya gelmesi bekleniyor. Uzmanlar, Macron’un anketlerdeki başarısını, Ukrayna savaşında üstlendiği diplomatik rolü ve ülke ekonomisinin son elli yılın en yüksek yıllık büyümesini yaşamasına bağlıyor. Aşırı sol lider Jean Luc Melenchon radikal söylemlerini bıraksa da oylarını yeteri kadar yükseltemedi.
Bu seneki seçimlerde ilk defa ekonomi, alım gücü ve küresel ısınma gibi konular adayların ana gündem maddesini oluşturdu. Zaman zaman aynı çizgide buluşan aşırı sağ ve aşırı sol partiler, propagandalarında Avrupa Birliği karşıtlığının artık toplum nezdinde bir karşılığının olmadığını kavradılar.
MACRON’UN HEDEFİ
Macron’un Cumhuriyet Yürüyüşü Partisi, sağ ve solun bölünüşünü iyi bir şekilde değerlendirdi. Seçim kampanyasında tek bir miting yapan Macron, konuşmasında aşırı milliyetçileri eleştirdi. “Toplumun bölünmemesi, birlik ve beraberliğin sağlanması için aşırı sağın önünün kesilmesi gerek” diyerek bütün kesimlerden oy istedi. Le Pen ise her geçen gün oylarını artırması ile halk arasında “Fransa siyaseti ırkçı partiye yenik düşer mi” korkusuna yol açıyor. Başka bir ırkçı tehlikesi ise Le Pen’in yeğeni Marechal Le Pen’i yanına çekerek siyasete giren Eric Zemmour. Ancak ırkçı söylemlerini artırması sonucu oylarında düşüş yaşadı. Fransa solu, Sosyalist Parti altında bir araya gelerek ilk defa 1981’de François Mitterand liderliğinde iktidara gelmişti. 2012’de de François Hollande ile bir kez daha iktidar olma şansını yakaladılar. Bu seçimlerde ise Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile yarışa giren parti anketlerde son sırada görünüyor.
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