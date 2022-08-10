Fransa’da havalimanındaki bıçaklı saldırgan öldürüldü
Fransa’nın başkenti Paris’teki Charles de Gaulle Havalimanı’nda bıçaklı bir saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.
Fransa’nın başkenti Paris’teki Charles de Gaulle Havalimanı’nda bıçaklı bir saldırgan, çevredekileri ölümle tehdit etmeye başladı.
Olay yerine gelen polise de tehditler savuran saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü. Paris polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Polis, soğukkanlılık göstererek, bu sabah Charles de Gaulle havaalanında elinde bıçak bulunan tehditkar bir kişiyi etkisiz hale getirdi" ifadesine yer verdi.
Saldırganın kimliği henüz açıklanmazken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.
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