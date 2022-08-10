Fransa’da havalimanındaki bıçaklı saldırgan öldürüldü

Fransa’nın başkenti Paris’teki Charles de Gaulle Havalimanı’nda bıçaklı bir saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

İHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:02
Fransa’da havalimanındaki bıçaklı saldırgan öldürüldü
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Fransa’nın başkenti Paris’teki Charles de Gaulle Havalimanı’nda bıçaklı bir saldırgan, çevredekileri ölümle tehdit etmeye başladı.

Olay yerine gelen polise de tehditler savuran saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü. Paris polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Polis, soğukkanlılık göstererek, bu sabah Charles de Gaulle havaalanında elinde bıçak bulunan tehditkar bir kişiyi etkisiz hale getirdi" ifadesine yer verdi.

Saldırganın kimliği henüz açıklanmazken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

 


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