Fransa'da küçük uçak düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Fransa'nın güneyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Fransa'nın güneyindeki Alpes-de-Haute-Provence vilayetinde küçük bir uçak, Barcelonnette-Saint-Pons kasabası yakınlarında düştükten sonra alev aldı. Uçakta bulunan 4 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı. Olay yerine 3 helikopter gönderildi.
Kazanın sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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