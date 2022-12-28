Fransa'da küçük uçak düştü: 1 ölü, 3 yaralı

28 Aralık 2022 Çarşamba, 22:38

Fransa'nın güneyindeki Alpes-de-Haute-Provence vilayetinde küçük bir uçak, Barcelonnette-Saint-Pons kasabası yakınlarında düştükten sonra alev aldı. Uçakta bulunan 4 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı. Olay yerine 3 helikopter gönderildi.

Kazanın sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.