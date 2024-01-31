Fransa'da kürtaj anayasal güvence altına alındı

Fransa'da, kürtajı anayasal güvence altına alan yasa tasarısına ilişkin 'Ulusal Meclis'te yapılan oylamada milletvekillerinin çoğunluğu tasarıya "evet" dedi.

AA
Yayınlanma: 31.01.2024 - 12:29
Fransa'da kürtaj anayasal güvence altına alındı
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, kürtaj hakkının 'Fransa Anayasası'nda yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı 'Ulusal Meclis'te merkez ve solcu partilerin oyları ile kabul edildi.

Kürtaj hakkının anayasal güvence altına alınmasını sağlayan tasarı 30'a karşı 493 oyla meclisten geçti. Tasarının, 28 Şubat'ta parlamentonun üst kanadı senatoda görüşülmesi bekleniyor.

Öte yandan sağcıların çoğunlukta olduğu senatoda tasarıya ilişkin görüşmelerin zor geçebileceği belirtiliyor. Senatoda 'Ulusal Meclis'in onayladığı metin üzerinde uzlaşı sağlanırsa, parlamentonun iki kanadının bir araya geldiği kongrede tasarıya ilişkin nihai oylama yapılacak.

Tasarının, anayasada bir değişiklik yapmayı öngördüğü için Kongrede oylamaya sunulması gerekiyor. Fransa'da kadınlar, hamileliğinin 14. haftasına kadar yasal olarak kürtaj yaptırabiliyor. Tasarı, parlamentodan geçerse, Fransa, kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke olacak.


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