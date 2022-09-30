Fransa'da kuş gribi alarmı: 5 binden fazla yerde...
Fransa'da kuş gribi salgını seviyesinin giderek yükseldiği ve ihmal edilmeyecek duruma ulaştığı, 5 bin beldedeki bütün kümes hayvanlarının karantinaya alındığı belirtildi.
Fransa'da kuş gribi riski nedeniyle 5 bin beldede açık veya kapalı çiftliklerdeki bütün kümes hayvanları karantinaya alındı. 500 beldede de 42 günlüğün altındaki bütün kanatlı hayvanlara karantina uygulanması kararlaştırıldı.
BAŞLANGIÇTAN ORTA SEVİYEYE YÜKSELDİ
Tarım Bakanlığı da kümes hayvanları ve çiftlik kuşlarına yönelik enfeksiyon riskinin giderek artması üzerine "kuş gribi seviyesinin başlangıçtan orta seviyeye yükseldiğine" ilişkin kararname yayımladı.
Tarım sendikası yönetimi, Bakanlık kararını eleştirerek kuş gribinin kapalı çiftliklerde yayıldığını, açık alanlardaki çiftliklerde bu riskin olmadığını aktardı.
Sendika ayrıca, Bakanlığın personel ve hayvan taşımacılığının çeşitlendirilmesi gibi virüsün üreme ve yayılımını engelleyici önlemler almak yerine geçici tedbirlere yöneldiğini savundu.
Ülkede, Indre-et-Loire bölgesi Valiliği yakın zamanda Cere-la-Ronde'daki bir kümes hayvanı çiftliğinde H5N1 kuş gribi virüsüne rastlanması üzerine bölgedeki 36 bin kanatlı hayvanı itlaf etmişti.
Valilik ayrıca virüsün bulunduğu çiftlik etrafındaki 3 kilometrelik alanı karantinaya almıştı.
Bundan 5 gün sonra da Sailly-Flibeaucourt bölgesindeki bir hindi çiftliğinde kuş gribine rastlanması üzerine 27 bin hindi itlaf edilmişti.
Ülkede geçen yıl kasımdan mayısa kadar devam eden kuş gribi salgınlarında 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti.
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