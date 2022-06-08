Kuş gribi alarmı... DSÖ duyurdu: 120 bin kümes hayvanı öldü
Gine'nin batısındaki kanatlı hayvan çiftliklerinde kuş gribi (H5N1) salgını tespit edildi. DSÖ'den konuya ilişkin bir açıklama geldi.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından kurtulmaya çalışan dünya, maymun çiçeği virüsü ile yeni tanışmışken; tedirgin eden bir başka gelişme daha yaşandı. Gine'nin batısındaki kanatlı hayvan çiftliklerinde kuş gribi (H5N1) salgını tespit edildi.
TOPLAMDA 120 BİN 478 KÜMES HAYVANI ÖLDÜ
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki kanatlı hayvan çiftliklerinde, 6 kuş gribi salgını tespit edildiği duyuruldu.
Salgınlara büyük ölçüde tavuk çiftliklerinde rastlandığı belirtilirken, toplamda 120 bin 478 kümes hayvanının salgın nedeniyle öldüğü ya da itlaf edildiği kaydedildi.
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