İngiltere’de kuş gribi alarmı: 3 binden fazla kuş ölü bulundu

26 Temmuz 2022 Salı, 11:38

İngiltere’nin Northumberland kıyılarının karşısında bulunan Farne Adaları’nda kuş gribi salgını krizi yaşanıyor.

National Trust kurumundan adaya giden yetkililer, 3 binden fazla su kuşunun cansız bedenini bulurken, 10 kat daha fazlasının denize düşmüş olabileceğinden endişe duyduklarını belirtti.

Martı, Kuzey sumrusu ve Ustura gagalı da dahil uluslararası öneme sahip 23 türe ev sahipliği yapan Farnes Adaları için çağrıda bulunan National Trust, hükümetin yalnızca “etkisi sınırlı eylemler” yaptığını söyledi.

Farne Adaları yerel yönetim görevlilerinden Simon Lee tarafından yapılan açıklamada, “National Trust, 100 yıldan kısa bir süredir Farne Adaları’nı koruyor. Nesli tükenmekte olan su kuşu kolonilerimize bu denli potansiyelde zarar veren herhangi bir kayıt yok” denildi.

"ACİL BİR ULUSAL MÜDAHALE PLANI GEREKİYOR"

National Turst’ın Doğa Koruma Başkanı Ben McCarthy, “Bu felaketin ölçeği, yabani kuşlardaki virüs için acil bir ulusal müdahale planı gerektirmektedir. Bu ölümcül hastalığın İngiltere’deki yabani kuşlarımız üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmaları desteklemek, etkin izleme, gözetim ve raporlama sağlamak için de daha koordineli bir yaklaşıma ihtiyacımız var.

Hastalığın kontrolünü sağlamak için açık ve etkili düzenleme eksiklikleri var. İngiltere sularına yeniden göç eden kuşlarla birlikte önümüzdeki aylarda salgının yayılmasını önlemek için acilen önemler geliştirmeliyiz” dedi.

Salgının insanlar üzerindeki tehdidinin düşük olduğunu belirten Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yine de hasta veya ölü kuşlarla temasta bulunulmaması gerektiğini bildirdi.