Fransızlar yazdı: Mauro Icardi'de işlem tamam

Yayınlanma: 19.04.2023 - 09:52

Güncelleme: 19.04.2023 - 09:52

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takıma kalıcı transferi konusunda Fransa'dan bir iddia ortaya atıldı.

Radio France'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcünün bonservisi konusunda Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile anlaştı.

Mauro Icardi

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Haberde anlaşmanın ekonomik boyutu hakkında ise bilgi verilmedi.

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Icardi de Galatasaray'da kalmak istediğini önceki günlerde yaptığı açıklamada net olarak dile getirmişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi'nin takımda kalmasını istediğini ifade etmişti.

TÜM MADDİ İMKANLAR KULLANILACAK

Mauro Icardi'nin bu sezon 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının 6 milyon Euro'sunu PSG, 750 bin Euro'sunu Galatasaray ödüyor. Yeni anlaşmada 30 yaşındaki oyuncunun ne kadar yıllık ücret alacağı ise merak konusu. Yönetim, şampiyonluğun gelmesi durumunda Icardi ile anlaşmak için tüm maddi imkanları kullanacak.

Öte yandan Okan Buruk, 4-1'lik Alanyaspor galibiyeti sonrasında Arjantinli golcü için konuştu. Buruk, yıldız futbolcu için, "Icardi'de bir sertlik, zorlanma oldu. Yırtık yok şu andaki görüntü. Doktorumuz kontrol ediyor, MR çekecek bakacak. Ondan sonra bir açıklama yapacaktır. Çok ağır bir şey beklemiyoruz. İnşallah bir sonraki maça yetişir" ifadelerini kullandı.