Fransa'da mahkeme, özel Müslüman okulunun kapatılmasına yönelik kararı reddetti

Fransa'da mahkeme, Nice kentindeki özel Müslüman ortaokulu hakkında verilen kapatma kararını bozdu.

AA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 17:03
Fransa'da mahkeme, özel Müslüman okulunun kapatılmasına yönelik kararı reddetti
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Ülkenin güneyindeki Alpes-Maritimes bölgesinin tek Müslüman okulu Nice'teki Avicenne Ortaokulunun avukatı Sefen Guez Guez, X hesabından yaptığı paylaşımda, Valiliğin okulun eğitim-öğretim yılı sonunda kapatılmasına yönelik 15 Mart tarihli kararının, mahkemece reddedildiğini duyurdu.

Paylaşımda, mahkemenin, Valiliğin okula mahkeme masrafları için 1500 avro ödemesine hükmettiği aktarıldı.

OKUL YÖNETİMİ İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Eğitim Bakanlığı, Şubat 2024'te, Avicenne Ortaokulunu, "okulun finansal kaynaklarının net olarak bildirilmediği" gerekçesiyle kapatma kararı almıştı.

Okul yönetimi ise yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu karara tepki göstererek iddiayı reddetmişti.

Alpes-Maritimes Valiliği, Mart 2024'te, yaklaşık 100 öğrencisi bulunan okulun eğitim yılı sonunda kapatılması yönünde karar aldığını duyurmuştu.


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