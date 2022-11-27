Fransa'da öğrenci ve velilerden protesto

27 Kasım 2022 Pazar, 10:07

Fransa'nın başkenti Paris'te 7 meslek lisesinin kapatılarak öğrencilerin başka okullara yerleştirilmesi kararının ardından 780 öğrenci ve velileri Rebuplique Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.

Sarı yeleklilerin de destek verdiği gösteride öğrenciler başka okullardan da kendilerine destek verilmesi çağrısı yaptı. Polis, çıkabilecek olaylara karşı sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Yetkililer meslek liselerinin kapatılma nedeni olarak, okulların bakımsız olduğunu ve gerekli çalışmaların yapılması için kapatılma kararı alındığını söylerken, öğrenci ve veliler ise kararın Paris'teki meslek liselerinin kapatılıp öğrencilerin banliyölerdeki liselere gönderilmesi için alındığını ileri sürüyor.

Banliyölerdeki liselerin başarısız eğitim vereceği konusunda endişe duyduklarını dile getiren veliler meslek liselerinin kapatılmaması için sendikalardan da destek istiyor.

