Fransa'da kürtaj yasa tasarısı Meclisten geçti
Fransa'da kürtaj hakkını anayasal güvenceye alan yasa tasarısı Mecliste kabul edildi.
Fransa'da Ulusal Meclis, kürtaj hakkının anayasayla güvence altına alınmasına yönelik hazırlanan yasa tasarısını kabul etti.
Aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Meclise sunduğu kürtaj hakkının anayasaya eklenmesini içeren yasa tasarısı, üzerinde yapılan bazı değişikliklerin ardından, 18 "çekimser", 32 "hayır" oyuna karşı 337 "evet" oyuyla kabul edildi.
İktidar partisi Rönesans milletvekillerinin de destek verdiği yasa tasarısıyla "hamileliğin gönüllü şekilde sonlandırılmasının" anayasayla güvence altına alınması hedefleniyor.
Yasa tasarısının Fransız Anayasası'nın ilgili maddesine eklenebilmesi için Parlamentonun diğer kanadı Senato tarafından kabul edilmesi ve referandumla halk oylamasına sunulması gerekiyor.
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