Fransa'da öğretmenler hükümetin eğitim reformunu protesto etti

Yayınlanma: 25.05.2024 - 17:11

Güncelleme: 25.05.2024 - 17:11

Başkent Paris'te, Başbakan Gabriel Attal'ın Eğitim Bakanı iken duyurduğu reform, öğretmenler tarafından protesto edildi.

Ülke genelinde SNEP-FSU, SUD Education, CGT ve FNEC-FP FO gibi eğitim sendikalarının çağrısıyla toplanan öğretmenler, hükümetin "öğrencileri ayrıştırıcı" reformuna karşı yürüyüş yaptı.

"REFORMUNU İSTEMİYORUZ"

Öğretmenler, "Gabriel Attal, reformunu istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Öğrencileri seviyelerine göre gruplandırmayı öneren düzenlemeye karşı çıkan öğretmenler, uygulamanın, öğrenme güçlüğü çeken çocukların damgalanmasına neden olacağını düşünüyor.