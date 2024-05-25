Fransa'da öğretmenler hükümetin eğitim reformunu protesto etti

Fransa'da binlerce öğretmen, hükümetin öğrencilerin seviyelerine göre gruplandırılmasını hedefleyen "bilgi şoku" reformuna ve çalışma koşullarının kötüleşmesine karşı gösteri düzenledi.

AA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 17:11
Fransa'da öğretmenler hükümetin eğitim reformunu protesto etti
Abone Ol google-news

Başkent Paris'te, Başbakan Gabriel Attal'ın Eğitim Bakanı iken duyurduğu reform, öğretmenler tarafından protesto edildi.

Ülke genelinde SNEP-FSU, SUD Education, CGT ve FNEC-FP FO gibi eğitim sendikalarının çağrısıyla toplanan öğretmenler, hükümetin "öğrencileri ayrıştırıcı" reformuna karşı yürüyüş yaptı.

"REFORMUNU İSTEMİYORUZ"

Öğretmenler, "Gabriel Attal, reformunu istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Öğrencileri seviyelerine göre gruplandırmayı öneren düzenlemeye karşı çıkan öğretmenler, uygulamanın, öğrenme güçlüğü çeken çocukların damgalanmasına neden olacağını düşünüyor.


fransa haberleri Fransa protestoları haberleri öğretmen haberleri

İlgili Haberler

Meksika'da öğretmenler eylem için benzin istasyonlarını işgal ederek bedava yakıt dağıttı

Meksika'da öğretmenler eylem için benzin istasyonlarını işgal ederek bedava yakıt dağıttı
Dünya Turizm Örgütü 2023 yılı turist verileri açıklandı: Fransa'dan rekor, Türkiye dünya beşincisi oldu

Dünya Turizm Örgütü 2023 yılı turist verileri açıklandı: Fransa'dan rekor, Türkiye dünya beşincisi oldu
Uluslararası Af Örgütü: Fransa, Yeni Kaledonya'da yerli halk Kanakların haklarını korumalıdır

Uluslararası Af Örgütü: Fransa, Yeni Kaledonya'da yerli halk Kanakların haklarını korumalıdır
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin en zehirli yılanı o ilde ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin en zehirli yılanı o ilde ilk kez görüntülendi
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
UAD'dan İsrail'e çağrı: Refah'taki askeri operasyonlar derhal durdurulmalı

UAD'dan İsrail'e çağrı: Refah'taki askeri operasyonlar derhal durdurulmalı
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Balık burcu yorumu
Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler açıklandı

Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler açıklandı
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Aslan burcu yorumu
Meteoroloji'den saatli 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji'den saatli 'fırtına' uyarısı
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Terazi burcu yorumu