Fransa'da öğretmenler hükümetin eğitim reformunu protesto etti
Fransa'da binlerce öğretmen, hükümetin öğrencilerin seviyelerine göre gruplandırılmasını hedefleyen "bilgi şoku" reformuna ve çalışma koşullarının kötüleşmesine karşı gösteri düzenledi.
Başkent Paris'te, Başbakan Gabriel Attal'ın Eğitim Bakanı iken duyurduğu reform, öğretmenler tarafından protesto edildi.
Ülke genelinde SNEP-FSU, SUD Education, CGT ve FNEC-FP FO gibi eğitim sendikalarının çağrısıyla toplanan öğretmenler, hükümetin "öğrencileri ayrıştırıcı" reformuna karşı yürüyüş yaptı.
"REFORMUNU İSTEMİYORUZ"
Öğretmenler, "Gabriel Attal, reformunu istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.
Öğrencileri seviyelerine göre gruplandırmayı öneren düzenlemeye karşı çıkan öğretmenler, uygulamanın, öğrenme güçlüğü çeken çocukların damgalanmasına neden olacağını düşünüyor.
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