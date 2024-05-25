Dünya Turizm Örgütü 2023 yılı turist verileri açıklandı: Fransa'dan rekor, Türkiye dünya beşincisi oldu

Yayınlanma: 25.05.2024 - 13:07

Güncelleme: 25.05.2024 - 13:07

UNWTO'nun 2023 yılı turizm verilerini derleyen Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2023 yılında dünyada başka bir ülkeye seyahat eden kişi sayısının 1,3 milyara yükseldiğini açıkladı.

Fransa'nın 100 milyon turistle bir dünya rekoru kırdığı ve dünya turizm tarihinde ilk defa bir ülkenin bir yılda 100 milyon turist sayısına ulaştığını kaydeden Yavuz, 1 milyar 300 milyon turistin seyahat ettiği 2023 yılında İspanya'nın 85 milyonla ikinci, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 66 milyon turistle üçüncü olduğunu söyledi.

Listede Türkiye'nin 2021 ve 2022 yıllarında geçtiği İtalya'nın ise 57 milyon turistle dördüncü olduğunu belirten Yavuz, “Türkiye ise 55 milyon turistle pandemi sonrası geçtiği İtalya'nın gerisine düşerek beşinci oldu" dedi.

2010'DAN BERİ LİDER

Fransa'nın, Dünya Turizm Örgütü istatistiklerinin tutulduğu 2010 yılından beri birinciliği kimseye kaptırmadığını belirten Yavuz, en çok Belçika, İngiliz ve Alman turistlerin ziyaret ettiği Fransa'nın popüler yerlerinin Disneyland Paris, Louvre Müzesi, Eyfel Kulesi, Versailles Sarayı ve Pompidou Meydanı olduğunu ifade etti. Tarihi ve kültürel değerleri, dünyaca bilinen ünlü mutfağı ve sahilleri ile hem şehir hem sahil destinasyonu olarak yıllardır 70-80 milyon civarında turist ağırlayan Fransa'nın, 2023 yılında 100 milyon turiste ulaşarak hem kendisi hem de dünya turizmi için yeni bir ziyaretçi rekoru kırdığını söyledi.

İSPANYA DA KENDİ REKORUNU KIRDI

2015 yılından beri Dünya ikinciliğini sürdüren İspanya'nın da 2023 yılında ilk kez 85 milyon turistin üzerine çıkarak kendi rekorunu kırdığını belirten Yavuz, “Geçen yıl İspanya'yı 85 milyon 170 bin turist ziyaret ederken, turizm geliri 92 milyar dolar olarak gerçekleşti. Fransa'ya göre daha az turistle çok daha fazla gelir elde eden İspanya'nın kişi başı turizm geliri 1080 dolar oldu. Dünya turizminde üçüncülüğü yine ABD aldı. 66 milyon 480 bin turistle yaklaşık 176 milyar dolar gelir elde eden ABD'nin kişi başı turizm geliri 2 bin 645 dolara ulaştı. Fransa, İspanya ve ABD yaklaşık 250 milyon turistle tüm dünyadaki gelişlerinin yüzde 20'sini elde ettiler" diye konuştu.

TÜRKİYE GELİRDE 6'NCI SIRADA

Pandemi sonrası Türkiye'nin gerisinde kalan İtalya'nın 2023 yılında 57 milyon 250 bin turiste ulaşarak dördüncülüğe geldiğini belirten Recep Yavuz, İtalya'nın pandemi öncesi çok daha yüksek sayılara ulaştığını söyledi. Hala pandeminin izlerini tam olarak atamayan İtalya'nın turizm gelirinin 55 milyar 900 milyon dolar olarak açıklandığını ve kişi başı gelirinin 976 dolar olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin 2022'ye göre önemli bir artış yakalamasına rağmen, rakip ülkelerde meydana gelen olağanüstü artıştan dolayı bir basamak gerileyerek beşinci sıraya düştüğünü belirten Yavuz, Türkiye'nin 2023 yılında 55 milyon 160 bin turistle 49 milyar 500 milyon dolar turizm geliri elde ettiğini ve kişi başı turizm gelirinin 897 dolara yükseldiğini ekledi. Türkiye'nin yüzde 10 civarındaki artışla toplam turizm gelirinde altıncı sırada yer aldığını söyledi.

LİSTENİN İLK 20'SİNDEKİ ÜLKELER

UNWTO'nun 2023 yılı turizm verilerine göre ilk 20'deki diğer ülkelerin turist sayıları ve gelirleri şöyle:

"Meksika 42,15 milyon (30,8 milyar dolar), Birleşik Krallık 37,22 milyon (73,9 milyar dolar), Almanya 34,80 milyon (37,4 milyar dolar), Yunanistan 32,74 milyon (22,3 milyar dolar), Avusturya 30,91 milyon (25 milyar dolar), Tayland 28,15 milyon (29,7 milyar dolar), Suudi Arabistan 27,12 milyon (36 milyar dolar), Japonya 25,07 milyon (38,6 milyar dolar), Hollanda 20,3 milyon (20,2 milyar dolar), Malezya 20,14 milyon (14,8 milyar dolar), Polonya 18,99 milyon (15 milyar dolar), Kanada 18,34 milyon (39,2 milyar dolar), Hong Kong 17,16 milyon (21,1 milyar dolar), Morocco 14,52 milyon (10,3 milyar dolar), Çin 14,23 milyon (32,6 milyar dolar)."