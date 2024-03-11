Fransa'da 'ölmeye yardım' yasası: Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hayatına son vermek isteyen yetişkinleri kapsayan, "ölmeye yardım" diye nitelediği yasanın yolunu açacaklarını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 14:19
Fransa'da 'ölmeye yardım' yasası: Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, La Croix ve La Liberation gazetesine verdiği röportajda yasa tasarısının nisanda Bakanlar Kurulunda ele alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Macron, yasal düzenleme için "ötenazi" veya "yardımlı intihar" kelimelerini kullanmayı tercih etmediğini, durumu en iyi açıklayan kavramın "ölmeye yardım" olduğunu bildirdi.

"Bireyin özerkliğini ve ulusun dayanışmasını sağlayan" tasarının bir hak ya da özgürlük niteliğinde olmadığını, bazı katı şartlar altında bireylerin ölmelerine yardım edilmesi imkanını yaratacağını kaydeden Macron, düzenlemenin yalnızca tedavisi bulunmayan hastalıklara yakalanmış, kalıcı fiziksel veya ruhsal acı içinde olan, tam ve açık ayırt etme yeteneğine sahip yetişkinleri kapsayacağını duyurdu.

Tıbbi personelin bireye kendisini öldürmesi için araçlar sağladığı yardımlı intihara ya da kişinin talebi üzerine hayatına son vermek amacıyla doktorun aktif rol oynadığı ötanaziye Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde yasal olarak izin verilmiş durumda.

Kanada, Kolombiya, Avustralya ve Yeni Zelanda da ötenazinin yasallaştığı ülkeler arasında yer alıyor.


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