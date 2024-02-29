Rus vekilden Fransa'ya sert uyarı: İşgalci sayarız

Rus milletvekili Mihail Şeremet, Fransız askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmesini bu ülkenin işgali olarak değerlendireceklerini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 11:03
Rus vekilden Fransa'ya sert uyarı: İşgalci sayarız
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Mihail Şeremet, Fransız askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmesini bu ülkenin işgali olarak değerlendireceklerini belirtti.

Mihail Şeremet, Sputnik’e açıklamasında, “Halkı, Zelenski liderliğindeki Nazi rejiminin rehinesi haline gelen Ukrayna'ya Fransız askerlerinin gönderilmesi işgal sayılacak. Fransa da işgalci ve çatışma tarafı olarak sayılacak” ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme fikrinin “ölü ve hayata geçirilemez” olduğunu ve “batmakta olan ve uzatılan her ele yapışmaya çalışan Zelenski’yi” kurtarmayacağını söyleyen Şeremet sözlerini şöyle sürdürdü:

Zelenski’nin hiç şüphesi olmasın, yabancı ülkeler onu kurtaramayacak. Ukrayna rejimi daha Fransızları hayal kırıklığına uğratacak, tıpkı şimdi komşu Polonya’yı uğrattığı gibi.

NE OLMUŞTU?

Paris’te gerçekleşen Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batılı birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini, Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan silahlı çatışma yaşanmasının kaçınılmaz hale geleceğini söylemişti.


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