Fransa'da polislerin ırkçı söylemlerini ses kaydıyla ifşa eden Afrikalı yeniden gözaltına alındı

Yayınlanma: 16.04.2023 - 15:39

Güncelleme: 16.04.2023 - 15:39

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, 23 yaşındaki Souleymane A, 14 Nisan'da başkent Paris'te Anayasa Konseyinin emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısını onaylamasının ardından düzenlenen gösteride çöp kovasını yakma girişiminde bulunan grubun yakınında olduğu gerekçesiyle çevik kuvvet ekiplerince alıkonuldu.

Souleymane A. ile gözaltına alınan diğer 2 öğrenci, "kamuya ait malı kundaklamak" suçlamasıyla ifade verecek.

Öte yandan BFMTV'nin, haberinde "Beraberindeki 2 kişiyle çöp konteynerini yakma girişiminde bulunduğu için gözaltına alındı" ifadesini, Souleymane A'nın avukatı Arie Alimi'nin uyarısı üzerine "Çöp kovasını yakma girişiminde bulunan bir grubun yakınında olduğu gerekçesiyle polislerce alıkonuldu" şeklinde değiştirmesi dikkati çekti.

Alimi, Twitter hesabından, BFMTV'nin gerçekleri çarpıttığını belirterek, "BFMTV, (haberin) polisin bile yanlış olduğunu bildiği polis versiyonunu yayımlamak hoş değil. Gerçekler kaydedildi ve filme alındı. İyi günler" ifadelerini kullandı.

Alimi, kendisine ulaşan BFMTV'ye yaptığı açıklamada, polisteki videoların Souleymane A'nın kendisine suçlama yöneltilen olayda dahlinin olmadığını gösterdiğini söyledi.

OLAY

Paris'te 20 Mart'ta emeklilik reformu karşıtı izinsiz gösteriler düzenlenmişti.

Çevrim içi yayın yapan Loopsider, pazartesi akşamı bir grup Fransız polisin, Souleymane A'nın da aralarında bulunduğu 7 göstericiye hakaret ettiği, tehditler savurduğu ve tokat attığı olayın ses kayıtlarını yayımlamıştı.

Ses kayıtlarında bir polisin "hastanelik etmekle", başka bir polisin ise ırkçı hakaretlerle Fransa'dan sınır dışı etmekle Çadlı Souleymane A'ya tehditte bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Çadlı öğrencinin şikayeti üzerine Fransa'da "Polislerin polisi" olarak bilinen Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), savcılığın talimatıyla söz konusu emniyet görevlileri hakkında soruşturma başlatmıştı.