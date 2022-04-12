Fransa’da resmi sonuçlar açıklandı: Macron ve Le Pen ikinci turda yarışacak

12 Nisan 2022 Salı, 04:00

Fransa’da dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylarının sayımı tamamlandı.

Fransa İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan verilere göre, seçimin ilk turunda yarışan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yüzde 27.84 ile ilk sırayı alırken aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 23.15 ile ikinci oldu. Le Pen’in en yakın takipçisi yüzde 21.95 ile aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi’nin lideri Jean-Luc Melenchon oldu. Aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7.2 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi’nin adayı Valerie Pecresse yüzde 5 oy aldı. İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 24 Nisan’da düzenlenecek ikinci turda cumhurbaşkanı seçilmek için kozlarını paylaşacak. İkinci tura ilişkin kamuoyu yoklamalarında da önde görünen Macron’un, bazı anketlerde oyların yüzde 56’sını, diğerlerinde oyların yüzde 52’sini alması öngörülüyor.