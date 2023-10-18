Fransa'da saldırı endişesi: 6 havalimanı tahliye edildi

Fransa'da 6 havalimanı, "saldırı tehditleri nedeniyle" tahliye edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 15:38
Fransa'da saldırı endişesi: 6 havalimanı tahliye edildi
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Fransa'nın Lille, Lyon, Nantes, Nice, Toulouse ve Paris yakınlarındaki Beauvais havalimanlarının "saldırı tehditleri nedeniyle" tahliye edildi.

AFP'de yer alan habere göre, bir polis, "saldırı tehditleri" sebebiyle altı havalimanının tahliye edildiğini bildirdi.

Polis, "hiçbir şüpheye yer kalmaması için" tahliye kararını verdiklerini ifade etti. 

VERSAY SARAYI BOŞALTILMIŞTI

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Versailles Sarayı tahliye edilmişti.

Versay Sarayı'nın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Değerli ziyaretçilerimiz, Versay Sarayı güvenlik nedeniyle bugün (17 Ekim Salı) ziyaretçileri tahliye edecek ve kapılarını kapatacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz"


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