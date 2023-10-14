Fransa'da 'selamünaleyküm' diyen kadın, komşusunun şikayeti üzerine gözaltına alındı
Fransa'da oturduğu binada çalışan işçileri "selamünaleyküm" diyerek selamlayan kadın, komşusunun şikayeti üzerine bir süre gözaltında tutuldu.
Paris'te Avukat Nabil Boudi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bir kadın müvekkilinin oturduğu binadaki işçilere "selamünaleyküm" dediğini duyan komşusu tarafından polise şikayet edildiğini aktardı.
BİR SÜRE SONRA SERBEST KALDI
Avukat Boudi, şikayet kapsamında bu sabah gözaltına alınan kadın müvekkilinin bir süre sonra serbest bırakıldığını belirtti.
Boudi, müvekkilinin neden gözaltına alındığına ilişkin ise polisin, "mevcut bağlamda hiçbir risk alınamayacağı" yanıtını verdiğini ifade etti.
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