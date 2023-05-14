Fransa'da silahlı saldırılar: 5 kişi yaralandı

Fransa'nın Villerupt ve Audun-le-Tiche kentlerinde gerçekleşen silahlı saldırılar sonucu 5 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 14.05.2023 - 08:26
Fransa'da silahlı saldırılar: 5 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Fransız basınında yer alan habere göre, önce Villerupt kentinde silahlı bir kişinin, park halindeki araçların içindeki gençlere ateş açtı.

Saldırı sonucu 3'ü ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Saldırgan arabayla olay yerinden kaçtı.

Villerupt kentine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Audun-le-Tiche kentinde de bir kişi daha silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Yaralılar farklı hastanelere kaldırılırken, bu saldırıların uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor.


fransa

İlgili Haberler

Fransa'dan Çin'e çağrı: Rusya'yı savaşı durdurma konusunda ikna edin

Fransa'dan Çin'e çağrı: Rusya'yı savaşı durdurma konusunda ikna edin
Fransa'da Macron'un anma programlarına katılacağı iki kentte gösteri yasağı

Fransa'da Macron'un anma programlarına katılacağı iki kentte gösteri yasağı
Fransa'da ülke genelinde protestolar başladı

Fransa'da ülke genelinde protestolar başladı

En Çok Okunan Haberler