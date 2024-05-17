Fransa'da sinagoga saldırı!

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve yerel yetkililer yaptıkları açıklamada, Rouen kentinde sinagogu ateşe vermeye çalışan silahlı bir saldırganın vurularak öldürdüğünü duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 10:14
Fransa'da sinagoga saldırı!
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Darmanin, sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, olayın Cuma sabahı erken saatlerde Paris'in 130 kilometre kuzeybatısındaki Rouen kent merkezinde meydana geldiğini söyledi.

Saldırganın kimliği ve saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz netlik kazanmadı. Yerel yetkililere göre saldırgan bir bıçak ve demir çubuk taşıyordu.

ÜLKE ALARMDA

Fransa'nın Consistoire Central Yahudi ibadet kurumu başkanı Elie Korchia, polisin "bir başka anti-Semitik trajediyi önlediğini" söyledi.

Bölgesel yayın kuruluşu France 3, itfaiye ekiplerinin olay yerinde olduğunu söyledi. Rouen belediyesinden bir yetkili yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

İki ay sonra Yaz Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak olan Fransa, kısa süre önce alarm durumunu en üst düzeye çıkardı.

Ayrıntılar geliyor...


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