Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığı... İstanbul'daki 25 IŞİD üyesi tutuklandı

İstanbul merkezli 9 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul'daki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla operasyon kapsamında gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:06
Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığı... İstanbul'daki 25 IŞİD üyesi tutuklandı
Abone Ol google-news

İstanbul merkezli 9 ilde IŞİD için düğmeye basıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma sonucunda İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 32 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı.

Bir şüpheli için konutu terk etmeme şeklinde olmak üzere toplam 5 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 2 zanlı da sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere sevk edildi.

KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen çalışmada, terör örgütü IŞİD'in Türkiye yapılanması olan Selman-ı Faris Taburu'nun kurulduğunu tespit eden polis ekiplerince, kimlik ve adreslerini belirlenen şüphelilerin İstanbul'daki Yahudi ve Hristiyan mabetlerine yönelik eylem gerçekleştirmek için keşif yaptıklarını ve fotoğraflar çektiklerini belirlendi.

NE OLMUŞTU?

MİT ve emniyet güçlerinin ortak çalışmasıyla İstanbul merkezli 9 ilde 29 Aralık 2023'te düzenlenen operasyonda, sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü IŞİD’in sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalanmıştı.


IŞİD

İlgili Haberler

Kocaeli'de IŞİD operasyonu: 11 gözaltı

Kocaeli'de IŞİD operasyonu: 11 gözaltı
MİT’ten Suriye’de operasyon: IŞİD sorumlusu yakalandı!

MİT’ten Suriye’de operasyon: IŞİD sorumlusu yakalandı!
Hatay'da IŞİD operasyonu... 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı!

Hatay'da IŞİD operasyonu... 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı!

En Çok Okunan Haberler