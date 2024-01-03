Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığı... İstanbul'daki 25 IŞİD üyesi tutuklandı
İstanbul merkezli 9 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul'daki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla operasyon kapsamında gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul merkezli 9 ilde IŞİD için düğmeye basıldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet
Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma sonucunda İstanbul
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 32
zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen
şüphelilerden 25'i tutuklandı.
Bir şüpheli için konutu terk etmeme şeklinde olmak üzere
toplam 5 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 2 zanlı da sınır dışı
işlemleri için ilgili birimlere sevk edildi.
KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yürütülen çalışmada, terör örgütü IŞİD'in Türkiye
yapılanması olan Selman-ı Faris Taburu'nun kurulduğunu tespit eden polis
ekiplerince, kimlik ve adreslerini belirlenen şüphelilerin İstanbul'daki Yahudi
ve Hristiyan mabetlerine yönelik eylem gerçekleştirmek için keşif yaptıklarını
ve fotoğraflar çektiklerini belirlendi.
NE OLMUŞTU?
MİT ve emniyet güçlerinin ortak çalışmasıyla İstanbul merkezli 9 ilde 29 Aralık 2023'te düzenlenen operasyonda, sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü IŞİD’in sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalanmıştı.
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